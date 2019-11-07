На дорогах Петербурга погибли 168 человек за десять месяцев. Большая часть ДТП — из-за непропуска пешеходов на перекрестках

С января по ноябрь 2019 года на дорогах Петербурга погибли 168 человек, сообщила журналистам 7 ноября начальник пятого отдела управления Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти Татьяна Суслова.

Всего с января по ноябрь на дорогах Петербурга зафиксировано 110 тысяч ДТП, что на 13% меньше аналогичного периода прошлого года. В 80% аварий были виноваты водители.

«Несоблюдение очередности проезда перекрестков — это основная причина, по которой происходят ДТП в Петербурге с наиболее тяжкими последствиями. Водители не предоставляют преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках. Если есть светофорное регулирование — кто-то едет на запрещающий сигнал и сталкивается с тем, кто едет на свой разрешающий. Несоблюдение дистанции я не беру в расчет, потому что оно не облагается штрафами», – рассказала Суслова.

Представитель ведомства отметила, что сегодня в Петербурге около 15 перекрестков оборудованы камерами фиксации нарушений проезда перекрестков, однако темп развития города не соответствует необходимой скорости установки приборов. Кроме того, каждую камеру необходимо настраивать на свой вид нарушения. «Хотелось бы больше камер», – отметила Суслова.

Как подсчитали полицейские, возросло число погибших под колёсами автомобилей, водители которых не имели прав на вождение. С января по ноябрь в таких ДТП погибли 10 человек.



