За фейковые ДТП в Петербурге задержана группа. Под лукавый бой они ставили Maserati Quattroporte

На уязвимости страховых зарабатывали ловкачи из Петербурга и Ленобласти. Они пользовались регламентом страховщиков: справочник деталей люксовых авто не позволяет платить меньше, чем стоит оригинальная запчасть.

toby_parsons/pixabay.com

Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, сотрудники уголовного розыска полицейского главка накануне задержали группу из четырёх человек, подозреваемую в мошенничестве при получении страховых выплат. Двое из них петербуржцы, двое жители Ленобласти.

По версии следствия, ночью 27 июня в Выборге Maserati Quattroporte 2007 года выпуска столкнулся с Hyundai Solaris. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД застали водителей невредимыми. Автомобили тоже выглядели целыми, разве что «Мазерати» стояла со сработавшими подушками безопасности. Автомобиль был застрахован по ОСАГО. Ущерб страховщики оценили в 400 тысяч рублей, но деньги ныне подозреваемые получить не успели.

Схема, по которой группа пыталась получить деньги, базируется на регламентах самих страховщиков. Они обязаны рассчитывать выплаты в соответствии со стоимостью деталей, указанных в подробнейшем справочнике Российского союза страховщиков. Замена повреждённых деталей и элементов допускается только на новые, либо для распространённых моделей на аналоги, но тоже новые.

В случае же с премиальными моделями допускается только оригинал. Чем и пользуются мошенники. На место целого элемента устанавливается битый. Например, фара. После оформления лукавый водитель получает деньги и возвращает целую фару на место. Но даже если целого элемента у мошенников нет, они всё равно в плюсе.

Подробно о схемах фейковых ДТП и о том, как с ними борются страховщики, читайте в материале 47news «Дьявол Мазератти в деталях. Как страховая схема прогорела в Выборге».



