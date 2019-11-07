Прыжки на батуте в «Питерлэнде» закончились для школьника глубокими порезами на обеих ногах. Мальчик ходит с трудом

Серьезные травмы получил 12-летний школьник на территории батутного парка в Приморском районе Петербурга во время каникул. Швы пришлось накладывать на обе ноги.

Фото: читатель "Фонтанки"

О происшествии «Фонтанке» 7 ноября рассказал отец мальчика Юрий. По его словам, сын поехал в «Питерлэнд» вместе с дедушкой 2 ноября. В какой-то момент школьник неудачно спрыгнул с батута в зону, которая, на первый взгляд, со всех сторон защищена мягкими ограждениями. Однако ребенок напоролся на металлические части батута и получил глубокие порезы на обеих ногах. Дедушка самостоятельно отвез его сперва в травму, а позже родители обратились и в детскую больницу. Раны пришлось зашивать, родственники утверждают, что и спустя пять дней после падения ходит мальчик с трудом. В «Питерлэнде», добавил Юрий, лишь предложили написать бумагу о том, что претензий у родителей к парку нет. Семья обратилась в Следственный комитет через форму на сайте, ответа пока нет, но обращение зарегистрировано.

Администратор парка в разговоре с нашим журналистом подтвердил, что история с травмой действительно была, но отметил, что все батуты оборудованы безопасно. Он объяснил, что сопровождающие имеют свободный доступ на территорию и могут самостоятельно следить за прыгающими детьми. На вопрос о том, сколько сотрудников парка одновременно находились в тот день на территории, он ответить затруднился, пообещав связать корреспондента с руководством. Сотрудник записал телефон журналиста.





Несколько лет назад травмированная голова ребенка в том же батутном парке привела его родителей к длительной судебной тяжбе. В итоге компенсацию в два миллиона рублей по своей инициативе лично выплачивал владелец «Питерлэнда» Александр Кожин.