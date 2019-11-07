«Купили квартиру, называется». В Шушарах загорелся строящийся жилой комплекс

Крупный пожар произошёл на строительной площадке в Пушкинском районе Петербурга днём 7 ноября. Клубы чёрного дыма поднимаются над недостроенной высоткой.

О пожаре в начале второго часа дня рассказали в соцсетях, а читатели «Фонтанки» прислали свои фотографии. По словам очевидцев, огонь разгорается на Новгородском проспекте, дым заметен с Кронштадтской площади, с Пулковского шоссе. Чернеющие клубы наблюдают автомобилисты на КАД.

«Купили хату, называется», – сетуют в комментариях.





В ГУ МЧС по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что получили заявку о возгорании. Пожарные расчёты выехали на Новгородский проспект, 10. Там идёт строительство жилых домов, сдавать корпуса собираются во втором-третьем квартале следующего года.