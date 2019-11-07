Старт продаж нового проекта в Мурино от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новом проекте ЖК «Мой Мир» в Мурино. Квартиры будут реализованы по эскроу-счетам. Проектное финансирование строительства осуществляет Банк ДОМ.РФ. Соответствующее соглашение стороны подписали в сентябре 2019 года.

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Мой мир» расположен в городе Мурино Ленинградской области.

Проект включает 3 жилых корпуса от 15 до 19 этажей общей площадью более 83 000 кв. м и 5 000 кв. м коммерческих площадей. В одном из корпусов разместится детский сад на 100 мест и поликлиника.

Над проектом фасадов работали специалисты финского архитектурного бюро Юкки Тикканена. Закрытая территория двора будет оборудована зонами отдыха, детскими и спортивными площадками для разных возрастных групп, по периметру установлена система видеонаблюдения. Для придомовой территории разработан эксклюзивный ландшафтный дизайн с использованием цветущих многолетних растений.

Для входных групп предусмотрен подогрев крылец в зимнее время. В каждой парадной установлены скоростные импортные лифты, для удобства семей с детьми есть колясочные. Для холлов разработана индивидуальная дизайнерская концепция внутреннего пространства – в отделке применяются качественные материалы.

«ГК «Полис Групп» – крупный застройщик в Мурино, который одним из первых начал строительство современных жилых комплексов и социальной инфраструктуры на этой территории. Нами построено более полумиллиона квадратных метров жилья, а также многочисленные объекты социальной инфраструктуры – 10 детских садов и школа, — говорит председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов. – В настоящее время мы продолжаем развивать территорию Мурино и запускаем новый проект, который ГК «Полис Групп» будет строить с привлечением банковского кредитования. Мы сотрудничаем с банком ДОМ.РФ. Наш выбор не был случайным — государственный банк специализируется на проектах жилищного строительства и стал одним из первых работать по новой схеме с застройщиками. Со своей стороны мы уверены в надежности и успехе партнерства».

Всего в новом проекте от ГК «Полис Групп» представлено 3 265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». Завершить строительство жилого комплекса компания планирует в 4 квартале 2022 года.

Стоимость квартир начнется от 1,6 млн рублей. Доступна ипотека от банков-партнеров.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф