Российские силовики хотят научиться изымать криптовалюты. Для этого их придется легализовать

Силовые ведомства России совместно с Министерством внутренних дел к 2021 году должны подготовить предложения по аресту криптовалют.

«В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда», – сообщает 7 ноября РБК со ссылкой на свои источники.









При этом эксперты отмечают, что для конфискации виртуальных активов государству придется признать их на законодательном уровне. С 2017-го в России уже разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах, а в мае прошлого года его приняли в первом чтении.

Уже сейчас российским судам и следователям приходится сталкиваться с криптовалютами, несмотря на то, что официального статуса у виртуальных денег нет. Так, например, Центробанк настаивал на том, что теневой доход с российских рынков может выводиться в другие страны через криптовалюты. Кроме того, в феврале 2019-го пленум Верховного суда РФ распространил наказание за легализацию преступных доходов и на электронные активы.

Напомним, что в 2018 году президент Владимир Путин заявил, что Россия должна «аккуратно и осторожно» следить за сферой криптовалют. При этом позиция ЦБ РФ была в том, что электронные деньги не могут быть средством платежа. В соседней Белоруссии еще в 2017 году был принял декрет «О развитии цифровой экономики», который признал криптовалюту имуществом.



