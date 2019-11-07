Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +0
$ 63.73р
70.55р
14:40 07.11.2019
Расширенный поиск

Власть
07.11.2019 13:15
Печать

Российские силовики хотят научиться изымать криптовалюты. Для этого их придется легализовать

Силовые ведомства России совместно с Министерством внутренних дел к 2021 году должны подготовить предложения по аресту криптовалют.

«В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда», – сообщает  7 ноября РБК со ссылкой на свои источники.



 

При этом эксперты отмечают, что для конфискации виртуальных активов государству придется признать их на законодательном уровне. С 2017-го в России уже разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах, а в мае прошлого года его приняли в первом чтении.

Уже сейчас российским судам и следователям приходится сталкиваться с криптовалютами, несмотря на то, что официального статуса у виртуальных денег нет. Так, например, Центробанк настаивал на том, что теневой доход с российских рынков может выводиться  в другие страны через криптовалюты. Кроме того, в феврале 2019-го пленум Верховного суда РФ распространил наказание за легализацию преступных доходов и на электронные активы.

Напомним, что в 2018 году президент Владимир Путин заявил, что Россия должна «аккуратно и осторожно» следить за сферой криптовалют. При этом позиция ЦБ РФ была в том, что электронные деньги не могут быть средством платежа. В соседней Белоруссии еще в 2017 году был принял  декрет «О развитии цифровой экономики», который признал криптовалюту имуществом.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      07.11.2019 13:07

      Старт продаж нового проекта в Мурино от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи в новом проекте ЖК «Мой Мир» в Мурино. Квартиры будут реализованы по эскроу-счетам. Проектное финансирование строительства осуществляет Банк ДОМ.РФ. Соответствующее соглашение стороны подписали в сентябре 2019 года.
      Setl Group
      07.11.2019 11:41

      Setl Group построил западный участок Плесецкой улицы

      Setl Group завершил строительство Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди ЖК «Чистое небо». Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств холдинга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      07.11.2019 11:32

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в октябре 2019 года.
      Glorax Development
      07.11.2019 11:12

      Сезонные скидки до 20% в проектах Glorax Development

      До конца декабря в четырех жилых комплексах компании Glorax Development действует уникальное предложение – скидки до 20% на определенный пул квартир.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      06.11.2019 12:58

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. В обновленной версии приложения появились актуальные функции, которые сделают жизнь клиентов проще и комфортнее.
      06.11.2019 12:52

      6 ноября - презентация ежегодного Рейтинга «Лидеры финского бизнеса - 2019»

      6 ноября в Доме Финляндии «Фонтанка» подведет итоги исследования «Самые влиятельные финские компании – 2019». В ходе презентации будет представлен обновленный список 30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке и представлены актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и т.д.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      06.11.2019 12:45

      Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 8,4% годовых

      «ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании от 8,4% годовых.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.11.2019 11:43

      Длинная рассрочка на квартиры в ЖК «Новый Лесснер»

      Застройщик «Отделстрой» предлагает длительную рассрочку на квартиры бизнес-класса в ЖК «Новый Лесснер».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.11.2019 18:00

      На Царскосельских холмах тепло и сухо

      В Пушкинском районе завершается строительство сразу двух жилых комплексов – ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Они возводятся в рамках комплексного освоения территории на Царскосельских холмах.
      предоставлено компанией ARKAN
      05.11.2019 17:19

      Команда ARKAN подвела итоги октября 2019 года

      По данным мониторингового центра ARKAN в октябре было совершено 28 попыток угона. Из них 54% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
      «Аквилон Инвест»
      05.11.2019 15:53

      Московский проект «Аквилон Инвест» вышел в финал премии Urban Awards

      Жилой комплекс «АквилонPARK», который строится в поселке Коммунарка Новомосковского АО, вошел в шорт-лист московской премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс Новой Москвы». Всего в этом году на премию в разных номинациях было заявлено порядка 100 проектов.
      ПАО МКБ
      05.11.2019 14:56

      МКБ открыл региональный сервисный центр в Смоленске

      В Смоленске начал свою работу региональный сервисный центр Московского кредитного банка (МКБ).