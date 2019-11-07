Александр Беглов: Ускорить строительство метро невозможно. Получится дорого, некачественно и с нарушением технологий

Нельзя просто взять и построить Красносельско-Калининскую (коричневую) линию метрополитена быстрее. Об этом в своем ответе депутатам Законодательного собрания 7 ноября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

С запросом к Беглову обратились единороссы Михаил Барышников, Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Они сетовали на сложную транспортную ситуацию в южной части города, в том числе из-за остановки работ на Лиговском путепроводе. Поэтому депутаты интересовались, нельзя ли улучшить транспортную ситуацию за счет ускорения строительства метро.

Градоначальник пишет, что коричневая линия прокладывается в два этапа. Сначала участок «Путиловская» – «Казаковская» (также известна как «Юго-Западная»). Его откроют не раньше июня 2022 года. К 2026-2027 годам этот отрезок расширят на юго-запад от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Беглов отмечает, что график выполнения работ формируется квалифицированными специалистами. «Уменьшение сроков реализации объектов метрополитена может привести к удорожанию производства работ, либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства. Ускорение темпов ввода станций Красносельско-Калининской линии метрополитена не представляется возможным», – отчитывается губернатор.

Он также коснулся этой темы в Законодательном собрании, выступая на первом чтении бюджета на 2020 год: «К сожалению, сейчас реальные возможности нашего «Метростроя» по проведению работ не превышают 13-14 млрд рублей в год». В то же время, когда губернатором был Георгий Полтавченко, власти декларировали: на строительство подземки необходимо тратить по 30 млрд рублей ежегодно.

«Фонтанка» рассказывала о том, что городские власти в октябре 2019 года расторгли контракт с компанией «Пилон». Она должна была за 3,5 млрд рублей расширить Лиговский путепровод к октябрю 2021 года. Власти уверяют, что в ближайшее время подыщут нового подрядчика и не сорвут первоначальный дедлайн.



