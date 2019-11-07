Начальника Шкиперского таможенного поста отправили под домашний арест. Пока на нем один эпизод взятки от антиквара

За взятку в 155 тысяч рублей Василеостровский районный суд ограничил в передвижениях начальника Шкиперского таможенного поста Алексея Кокшарова и трех его подчиненных. Во всех случаях следствие просило об аресте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кокшаров не признает вину. Следствие просило отправить его в изолятор, но суд 7 ноября счел один эпизод взятки от предпринимателя по фамилии Векшин недостаточным для Крестов и ограничил его домашним арестом до 2 января 2020 года.

Троих его подчиненных, Никиту Сивченко, Дмитрия Демидова и Максима Григорьева, следствие накануне также просило взять под стражу. У каждого по одному эпизоду, на суммы не более 28 тысяч рублей. Суд запретил им на два месяца уезжать из Петербурга, ночевать не дома, пользоваться смартфонами, Интернетом и почтой.

Помимо Кокшарова, из руководства поста была задержана начальник отдела специальных таможенных процедур по фамилии Шустова. Ей также предъявлены обвинения, меру еще не избрали.

Как ранее писала «Фонтанка», обыски на таможне и у антикваров начались в конце октября, 26 числа были задержаны первые инспекторы. По версии следствия, любители раритетной мебели, икон, посуды и прочего дорогостоящего старья ввозили все это из Европы на большегрузах, давая взятки за обход процедуры декларирования и ускорения процесса пересечения границ.



