«Паровозик» с двумя маршрутками собрался на Белы Куна. Два человека пострадали

Две легковушки, внедорожник и две маршрутки собрались в «паровозик» утром 7 ноября во Фрунзенском районе Петербурга. Двух человек в результате увезли в больницу.

О массовой аварии на пересечении Бухарестской улицы с улицей Белы Куна сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото видно, что в крайнем правом ряду столкнулись пять транспортных средств: возглавили «паровозик» две легковушки, в них въехал SUV, а замыкающими оказались два маршрутных ПАЗика.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария с участием пяти машин произошла около 11 часов утра в районе дома 8 по улице Белы Куна. В результате столкновения пострадали два человека: 43-летняя женщина и 36-летний мужчина, ехавший пассажиром в одном из легковых автомобилей.





Оба пострадавших получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу.