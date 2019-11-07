В Петербурге запустили самый мощный промышленный суперкомпьютер в России

На территории ПАО «Силовые машины» в Петербурге запустили самый мощный вычислительный кластер в машиностроительной отрасли России.

Как сообщил 7 ноября главный конструктор-начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок Николай Фомин, суперкомпьютер с пиковой производительностью 170 TFLOPS будет использоваться для выполнения сложных аэродинамических и прочностных расчётов — как полуузловых, так и в сборе.

Комплекс будет использоваться при разработке отечественной технологии производства газовых турбин средней и большой мощности. Ранее «Силовые машины» попросили правительство не заключать контракт на их поставку с Siemens.



