107 ударов ножом. За убийство с особой жестокостью петербуржец на 16 лет отправится в колонию

Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию на 16 лет 22-летнего Илью Метлицкого, который 107 ударами ножа убил свою подругу и забрал ее деньги.

Как сообщает пресс-служба судов города, срок Метлицкий получил за убийство с особой жестокостью, два эпизода кражи и мошенничество. Судья Ирина Фурманова также удовлетворила гражданский иск на 2,1 млн рублей для матери убитой девушки. Гособвинение просило на два года больше, суд принял решение о 16-летнем сроке. Метлицкий признал вину и раскаялся, частично он уже возместил ущерб.

Осужденный пришел в квартиру девушки на Коломяжском проспекте 8 мая 2018 года. Как сообщалось ранее, молодой человек задолжал жертве 300 тысяч рублей и достал нож после очередной претензии. На теле убитой насчитали 107 ножевых ранений. После смерти девушки мужчина украл телефон почти за 63 тысячи рублей, с банковской карты перевел себе около 95 тысяч. Еще 110 тысяч он попросил у знакомых убитой, наврав, что она срочно нуждается в операции.



