Утренний «Сапсан» встал на перегоне из-за треснутого рельса. Отставание ликвидировано

Получасовая задержка «Сапсана» на перегоне Обухово – Санкт-Петербург-Товарный в 9 утра 7 ноября помешала пассажирам электричек из Малой Вишеры и из Любани вовремя добраться до пункта назначения. Пострадали только они, уверяют в компании, массового отставания удалось избежать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сбой в расписании был ликвидирован: «Сейчас всё нормально, всё едет».

В пресс-службе транспортной полиции пояснили, что «техническая задержка» была связана с поломкой на рельсах: один из них треснул.



