«Теперь влево давай». Пилот пассажирского самолета посадил за штурвал свою девушку. Галантному джентльмену досталось уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента на борту Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» – пилот посадил за руль свою знакомую во время выполнения пассажирского рейса. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, пилот Ан-24 «неправомерно провел в кабину 33-летнюю женщину и передал ей управление воздушным судном». На борту при этом находились пассажиры. В соцсетях ранее появилась видеозапись инцидента: на ней видно, как пилот рейса Якутск-Саккырыыр учит свою знакомую управлять самолетом: «Крути вправо. А теперь влево давай», – дает он наставления.

При этом в авиакомпании «ИрАэро» заявили, что проводят свою проверку — у них есть сомнения, что «эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок».



