Марш в честь годовщины парада 1941 прошел 7 ноября на Красной площади. В этот раз с парада на фронт не уходили

Парад реконструировал марш, который 7 ноября 1941 года был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции и проходил во время битвы за Москву. Некоторые части сразу с парада уходили на фронт. В этот раз военных дополнили волонтерами и юнармейцами.

Всего, как пишет РБК , в параде приняли участие более 4 тысяч человек, среди которых военнослужащие почетного караула трех видов войск, суворовцы, кадеты, 1-я танковая армия Западного военного округа, 600 артистов и 250 волонтеров. Кроме того, 40 боевых самоходных машин, участвовавших в войне.





Команду парадным расчетам «К торжественному маршу!» дал Герой Российской Федерации ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе полковник Вячеслав Сивко.

После завершения марша перед Кремлем до 17:00 будет работать музей военной техники под открытым небом.

В числе почетных гостей на Красной площади – участники парада 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, 97 лет.