КАД между Рябовским и Мурманским сузят до конца ноября. Там устранят колейность

На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность проезжей части. В ноябре для этого сузят участок внутреннего кольца между Рябовским и Мурманским шоссе.

Как сообщает 7 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8 по 20 ноября на участке с 41-го по 50-й километре внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах на время работ ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

Колейность будут устранять на третьей полосе. Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учетом погоды, добавили в дорожном управлении.

Также до 14 ноября закрыт один из съездов на развязке КАД с Пулковским шоссе. Там меняют деформационный шов.



