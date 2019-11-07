Смольный запустил опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Сам клуб предлагал другой вариант

На официальном сайте правительства Петербурга появился неприметный опрос о целесообразности переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Соответствующий баннер спрятался в середине главной страницы.

На вопрос «Считаете ли вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?» можно дать 3 ответа – «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Поделиться своим мнением относительно нового названия станции возле стадиона можно до 21 ноября.

При этом ранее президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев говорил о том, что сине-бело-голубые радеют за название «Зенитовская». Результаты прошлого опроса, который проводила компания «Агентство социальной информации Санкт-Петербурга», показал, что переименование станции «Новокрестовская» поддерживает 44% респондентов.



