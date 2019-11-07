В Невском районе администрацию оштрафуют за неубранную свалку с отходами третьего класса опасности

Администрация Невского района Петербурга получила протокол Росприроднадзора за свалку, которую не убирали месяцами, а то и годами. Меж тем рядом начали активно строиться новые дома.

О наказании чиновников Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило «Фонтанке» 7 ноября. Какой штраф ждет должностных лиц, решат 15-го числа. Поводом стала несанкционированная свалка на территории квартала СУН-16, ограниченного Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. Там еще с советских времен был золоотвал, на который свозили отходы ТЭЦ.

«До настоящего времени свалка не ликвидирована, а территория сейчас активно застраивается жильем, в том числе и социальным», – отметили в Росприроднадзоре.





Еще в феврале районная администрация получила предостережение о необходимости ликвидировать грязь. Но воз и ныне там, утверждают экологи. Между тем эксперты Росприроднадзора взяли пробы грунтов и выяснили, что на бывшем золоотвале встречаются отходы IV и III классов опасности, то есть умеренно опасные вещества.

Изучая адресные программы по несанкционированным свалкам в Невском районе за 2017-2019 годы, надзорный орган никаких мероприятий по Дальневосточному не увидел.