Застрявшая в Швеции «Принцесса Анастасия» продолжила свой путь. Версию о «неправильном топливе» в паромном операторе опровергли

«Принцесса Анастасия», застрявшая в Стокгольме из-за проблем с генератором, покинула шведский порт и продолжила свой путь. Об этом «Фонтанке» рассказали в компании MOBY SPL.

«Паром в 7 утра (9 часов по московскому времени) отправился в Хельсинки», – заявила 7 ноября пресс-секретарь Анна Сорокина.

По ее словам, перед отправлением судно было проверено. «Принцесса Анастасия» прибудет в Хельсинки в 22.30, а в Петербурге будет уже завтра, 8 ноября. Задержка составляет несколько часов.

В компании также опровергли распространяемую в СМИ версию о том, что проблемы с генератором могли быть вызваны разными видами топлива, которые залили в Санкт-Петербурге и Стокгольме. В MOBY SPL заявили, что задержка связана с перезапуском генераторов.

Напомним, что накануне вечером в СМИ появилась информация о том, что паром сел на мель. Однако в MOBY SPL позже объяснили, что капитан «Принцессы Анастасии» развернул судно из-за перезапустившихся генераторов.



