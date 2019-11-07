Минимум четверть пострадавших в ДТП за день – пешеходы. «Летчик» на Типанова сбил двоих

В среду, 6 ноября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 432 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Как минимум трое из них – пешеходы, причем двоих сбили на тротуаре.

Как сообщает 7 ноября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 375 дорожных аварий. Пострадавшие были в семи случаях. Травмы получили 10 человек, все совершеннолетние.

Трое пострадали в аварии на Бухарестской улице. Водитель такси при перестроении не пропустил автобус, и в результате травмы средней тяжести получили трое пассажиров последнего. Также серьезное ДТП случилось на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Сообщалось, что KIA столкнулся с Hyundai и вылетел на тротуар. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, там автомобиль сбил двоих пешеходов, они получили травмы средней тяжести.

Еще один пешеход пострадал в ДТП в Ленобласти. Во Всеволожске женщина на BMW X5 сбила школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Как уточняет «Дорожный инспектор», семиклассник шел с двумя приятелями на 2-й урок. «Стал переходить дорогу, одноклассник ему сказал: «Стой, машина!» – он ускорился и поскользнулся», – пишут в группе. Ребенка увезли в тяжелом состоянии.





Местные жители отмечают, что Всеволожский проспект, где и произошло ДТП, практически не приспособлен для пешеходов.

«Это произошло на Всеволожском проспекте, там нет пешеходной дорожки огороженной, нет пешеходных переходов, а тем временем очень много домов, где живут школьники, студенты, которые как-то должны добираться до Южного, до ж/д станции, есть автобусные остановки, а пешеходных переходов или подхода к ним нет, я очень надеюсь, что проблему многих людей увидят и помогут её решить! Люди выходят из дома и оказываются на проезжей части!» – пишет в комментариях участница группы Настя.

Всего в Ленобласти за минувшую среду произошло 57 ДТП, в трех из которых были пострадавшие. Травмы получили один взрослый и один ребенок, еще один человек погиб. Смертью закончилось ДТП на железнодорожном переезде в поселке Пригородный Гатчинского района, где водитель Dacia допустил столкновение с KIA, а затем врезался в противовес. По предварительным данным, мужчине стало плохо. Его госпитализировали, но не спасли, предположительно, причиной смерти стал инфаркт.

Вторым пострадавшим на областных дорогах стал водитель мопеда. На дороге Высокое – Синицыно в Выборгском районе он попал под самосвал, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как стало известно «Фонтанке», КамАЗ 2010 года выпуска принадлежит ЛО ГП «РОЩИНСКОЕ ДРЭУ». По предварительным данным ГИБДД, грузовик столкнулся с мопедом при опережении.