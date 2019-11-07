Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +0
$ 63.59р
70.43р
12:33 07.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
07.11.2019 12:01
Печать

Минимум четверть пострадавших в ДТП за день – пешеходы. «Летчик» на Типанова сбил двоих

В среду, 6 ноября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 432 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Как минимум трое из них – пешеходы, причем двоих сбили на тротуаре.

Как сообщает 7 ноября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 375 дорожных аварий. Пострадавшие были в семи случаях. Травмы получили 10 человек, все совершеннолетние.

Трое пострадали в аварии на Бухарестской улице. Водитель такси при перестроении не пропустил автобус, и в результате травмы средней тяжести получили трое пассажиров последнего. Также серьезное ДТП случилось на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Сообщалось, что KIA столкнулся с Hyundai и вылетел на тротуар. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, там автомобиль сбил двоих пешеходов, они получили травмы средней тяжести.

Еще один пешеход пострадал в ДТП в Ленобласти. Во Всеволожске женщина на BMW X5 сбила школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Как уточняет «Дорожный инспектор», семиклассник шел с двумя приятелями на 2-й урок. «Стал переходить дорогу, одноклассник ему сказал: «Стой, машина!» – он ускорился и поскользнулся», – пишут в группе. Ребенка увезли в тяжелом состоянии.


Местные жители отмечают, что Всеволожский проспект, где и произошло ДТП, практически не приспособлен для пешеходов.

«Это произошло на Всеволожском проспекте, там нет пешеходной дорожки огороженной, нет пешеходных переходов, а тем временем очень много домов, где живут школьники, студенты, которые как-то должны добираться до Южного, до ж/д станции, есть автобусные остановки, а пешеходных переходов или подхода к ним нет, я очень надеюсь, что проблему многих людей увидят и помогут её решить! Люди выходят из дома и оказываются на проезжей части!» – пишет в комментариях участница группы Настя.

Минимум четверть пострадавших в ДТП за день – пешеходы. «Летчик» на Типанова сбил двоих

Всего в Ленобласти за минувшую среду произошло 57 ДТП, в трех из которых были пострадавшие. Травмы получили один взрослый и один ребенок, еще один человек погиб. Смертью закончилось ДТП на железнодорожном переезде в поселке Пригородный Гатчинского района, где водитель Dacia допустил столкновение с KIA, а затем врезался в противовес. По предварительным данным, мужчине стало плохо. Его госпитализировали, но не спасли, предположительно, причиной смерти стал инфаркт.

Вторым пострадавшим на областных дорогах стал водитель мопеда. На дороге Высокое – Синицыно в Выборгском районе он попал под самосвал, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как стало известно «Фонтанке», КамАЗ 2010 года выпуска принадлежит ЛО ГП «РОЩИНСКОЕ ДРЭУ». По предварительным данным ГИБДД, грузовик столкнулся с мопедом при опережении.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      07.11.2019 11:41

      Setl Group построил западный участок Плесецкой улицы

      Setl Group завершил строительство Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди ЖК «Чистое небо». Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств холдинга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      07.11.2019 11:32

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в октябре 2019 года.
      Glorax Development
      07.11.2019 11:12

      Сезонные скидки до 20% в проектах Glorax Development

      До конца декабря в четырех жилых комплексах компании Glorax Development действует уникальное предложение – скидки до 20% на определенный пул квартир.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      06.11.2019 12:58

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. В обновленной версии приложения появились актуальные функции, которые сделают жизнь клиентов проще и комфортнее.
      06.11.2019 12:52

      6 ноября - презентация ежегодного Рейтинга «Лидеры финского бизнеса - 2019»

      6 ноября в Доме Финляндии «Фонтанка» подведет итоги исследования «Самые влиятельные финские компании – 2019». В ходе презентации будет представлен обновленный список 30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке и представлены актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и т.д.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      06.11.2019 12:45

      Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 8,4% годовых

      «ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании от 8,4% годовых.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.11.2019 11:43

      Длинная рассрочка на квартиры в ЖК «Новый Лесснер»

      Застройщик «Отделстрой» предлагает длительную рассрочку на квартиры бизнес-класса в ЖК «Новый Лесснер».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.11.2019 18:00

      На Царскосельских холмах тепло и сухо

      В Пушкинском районе завершается строительство сразу двух жилых комплексов – ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Они возводятся в рамках комплексного освоения территории на Царскосельских холмах.
      предоставлено компанией ARKAN
      05.11.2019 17:19

      Команда ARKAN подвела итоги октября 2019 года

      По данным мониторингового центра ARKAN в октябре было совершено 28 попыток угона. Из них 54% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
      «Аквилон Инвест»
      05.11.2019 15:53

      Московский проект «Аквилон Инвест» вышел в финал премии Urban Awards

      Жилой комплекс «АквилонPARK», который строится в поселке Коммунарка Новомосковского АО, вошел в шорт-лист московской премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс Новой Москвы». Всего в этом году на премию в разных номинациях было заявлено порядка 100 проектов.
      ПАО МКБ
      05.11.2019 14:56

      МКБ открыл региональный сервисный центр в Смоленске

      В Смоленске начал свою работу региональный сервисный центр Московского кредитного банка (МКБ).
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      05.11.2019 13:05

      Жилой комплекс «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

      Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино», который возводится компанией «Строительный трест» во Фрунзенском районе Петербурга, аккредитован АО «Россельхозбанк».