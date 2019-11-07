Начальник пожарной части проверял подчиненных поджогами. Подозреваемый арестован

Начальника пожарной части Ивана Шнайдера в селе Балыкса в Хакасии арестовали по подозрению в поджогах пяти домов. Об этом 7 ноября пишет «Проспект мира».

По данным издания и «Вестей-Хакасия», против Шнайдера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). 26-летнего мужчину назначили на должность начальника пожарной части в июле, а в августе начались поджоги. По информации в СМИ, Шнайдер, в частности, якобы поджег деревянный гараж возле школы и попал на камеры видеонаблюдения.

Источники журналистов уверяют, что Шнайдер уже признался в совершении поджогов и заявил, что хотел таким образом проверить подчиненных. Сами пожарные были удивлены тем, что с приходом нового начальника происшествий стало больше.

В МВД подтвердили возбуждение уголовного дела о поджогах в Балыксе и задержание подозреваемого. Его имя в полиции не называют, только уточняют, что мужчина был ранее судим за кражи.



