Setl Group построил западный участок Плесецкой улицы

Setl Group

Setl Group завершил строительство Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди ЖК «Чистое небо». Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств холдинга.

Шестую очередь жилого комплекса «Чистое небо» Setl Group планирует сдать во 2 квартале 2020 года, однако уже сейчас холдинг позаботился о магистрали для удобного подъезда к корпусам. Западнее Комендантского проспекта появилась двухполосная дорога длиной 200 метров с «карманом» и парковочными местами, пешеходными дорожками и всеми необходимыми знаками. Также для удобства жителей Setl Group установил остановочный павильон возле торца дома 62 по Комендантскому проспекту.

После завершения работ дорога до жилого комплекса «Чистое небо» стала еще удобнее: жильцы шестой очереди могут поворачивать с Комендантского пр. и сразу подъезжать к собственному дому. Кроме того, уже с сентября текущего года осуществляется прямое движение по Комендантскому проспекту – от одноименной станции метро до реки Каменки, то есть до строящихся очередей «Чистого неба».

Setl Group

Участок Комендантского проспекта, от Глухарской ул. до реки Каменки, строил холдинг Setl Group. Трасса длиной 992 метра представляет собой шестиполосную магистраль с местным увеличением до восьми полос. На ней установлены светофоры, современные фонари, а на асфальт нанесена дорожная разметка. Аккуратные пешеходные дорожки отделены от проезжей части ограждениями и зелеными газонами. А велосипедисты теперь могут проехать по Комендантскому пр. по специальной, выделенной для них полосе.

Для безопасности местных жителей съезды с проспекта и въезды во дворы оборудованы «лежачими полицейскими». Setl Group также позаботился об остановках общественного транспорта – они стеклянные, нейтральных цветов, и гармонично смотрятся на фоне домов квартала комфорт-класса «Чистое небо».

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

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