С ограниченным сроком давности. Верховный суд готовит новую редакцию проекта постановления о налоговых преступлениях

Бизнесменов не будут кошмарить неограниченным сроком давности налоговых преступлений. Об этом пишет Forbes 7 ноября, ознакомившись с проектом постановления пленума Верховного суда.

По данным издания, из постановления пленума, которое обсуждалось на Научно-консультативном совете при ВС в конце октября, исчезла появившаяся в июне формулировка, которая позволяла бы силовикам и судам бессрочно преследовать бизнесменов за налоговые преступления, совершенные 20 или 30 лет назад.

«В первоначальной редакции предлагалось считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, пока должник окончательно не рассчитается с государством по налоговым долгам и недоимкам. Сейчас срок давности по налоговым статьям УК составляет от 2 лет (преступления небольшой тяжести) до 10 лет (тяжкие преступления)», – пишет Forbes.

Летом бизнесмены возмущались размытыми формулировками. Письма с критикой подготовили все значимые ассоциации: РСПП, Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов. После этого ВС отложил рассмотрение постановления на осень.

Представители бизнеса просили не только отменить формулировку, но и дать в документе четкие пояснения того, как следует исчислять срок давности по налоговым преступлениям и как различать между собой налоговые преступления и правонарушения.



