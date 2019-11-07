Вода из дырявой трубы на Ржевке три часа заливает асфальт, мороз добавил водителям экстремальных ощущений

Водопроводная труба лопнула на проспекте Наставников в Петербурге утром 7 ноября. Ее огородили и пытаются отключить.

Фото и видео с места прорыва в соцсетях около 11 утра опубликовали очевидцы. По их словам, рвануло на перекрестке с проспектом Энтузиастов, вода стремительно замерзает и превращает часть дороги в каток. Неподалеку, добавили горожане, дежурит экипаж ДПС.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, бригада была на месте в восемь часов утра. Лопнула труба диаметром 400 мм, аварийщики занимаются локализацией вытекания. На время ремонта потребителей переключат на резервную схему водоснабжения.



