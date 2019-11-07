Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в октябре 2019 года.

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер», который возводится в 250 метрах от Выборгской набережной, близ Кантемировского моста, продолжаются работы по возведению монолитных конструкций этажей, укладке наружных и внутренних стен, а также перегородок.

В 1-м корпусе построено 11-12 этажей (в зависимости от секции), наружные стены выполнены до уровня 6-8 этажа. В 3-м корпусе возведены все 12 этажей, наружные стены – на уровне 5-9 этажа. В 4-м корпусе монолитный каркас и наружные стены полностью завершены. Во 2-м корпусе выполнена заливка монолитных конструкций 11-12 этажей, наружные стены на уровне 8 этажа.

В многоуровневом 9-ти этажном паркинге ведутся работы по возведению 6-го этажа.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В составе жилого комплекса «Новый Оккервиль», расположенного в 15 минутах ходьбы от метро «Ул. Дыбенко» завершается возведение 6-й очереди (Лот 9-18). Она планируется к сдаче в IV квартале 2019 года.

Во всех корпусах завершено устройство наружных и внутренних стен, оконное и балконное остекление. В квартирах и местах общего пользования продолжаются отделочные работы. Также выполняются работы по внутренним системам инженерии, сантехническим, слаботочным и электромонтажным системам. Завершен монтаж детских площадок.

На территории пристроенного детского сада также завершены благоустройство и монтаж детских площадок. Завершаются внутренние отделочные работы.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/