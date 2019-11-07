Глава Гидрометцентра придумал шутку про Петербург и «термическую пилу» после самой холодной в городе ночи

Ночь на 7 ноября в Петербурге стала самой холодной с начала осени, синоптики готовятся к ненормированному минусу. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд призвал не бояться всяческих «пил» и посиневших карт.

Минимальная температура, зарегистрированная синоптиками в пределах Петербурга минувшей ночью, достигла -4.1 градуса, сообщил в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Еще холодней было в Ленобласти, местами до -12.

Объясняя особенности работы синоптиков агентству ТАСС, глава Росгидромета Роман Вильфанд отметил, что 8 ноября погода в Петербурге и соседних регионах будет на 4-5 градусов ниже нормы.

«В таких случаях синоптики закрашивают эту территорию на прогностической и диагностической картах синим цветом. Можно ведь сказать, что данная территория посинела от холода?» – пошутил ученый и добавил, что горожане напрасно пугаются используемой терминологии. Так, он призвал не бояться фразы про «барическую пилу», объяснил, что колебания давления – это нормально, а термин синоптики зря не используют. Он, иронизируя, предложил коллегам выдумать «термическую пилу» и пугать ей людей.





Как сообщалось ранее, мороз 7 ноября из города не уйдет.