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Строительство
Публикуется на правах рекламы
07.11.2019 11:12
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Сезонные скидки до 20% в проектах Glorax Development

До конца декабря в четырех жилых комплексах компании Glorax Development действует уникальное предложение – скидки до 20% на определенный пул квартир*.

В акции участвуют проекты «Английская миля» на Петергофском шоссе, «Первый квартал» и «Второй квартал» Ligovsky City на Лиговском проспекте, а также VII квартал Golden City на намывных территориях Васильевского острова.

Так, в рамках акции в жилом комплексе «Английская миля» можно приобрести 2-комнатную квартиру площадью 45 кв. м с чистовой отделкой по цене от 4,488 млн рублей с учетом максимальной скидки. В VII квартале Golden City минимальная стоимость студии площадью 27 кв. м составит от 3,615 млн рублей. 1-комнатная квартира 33 кв. м в жилом комплексе «Первый квартал» Ligovsky City обойдется от 4,825 млн рублей, а во «Втором квартале» Ligovsky City можно приобрести просторную 3-комнатную квартиру площадью 71,5 кв. м с лоджией от 8,355 млн. рублей. Предложение действительно при 100% оплате или покупке недвижимости в ипотеку.

Среди преимуществ проектов Glorax Development – эргономичные планировочные решения, наличие нескольких вариантов отделки, авторская архитектура, благоустроенный закрытый двор и дизайнерское оформление парадных. 

Golden City – это масштабный проект бизнес-класса, предусматривающий возведение на первой береговой линии Финского залива шести кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Квартирография включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Жилые помещения имеют свободную планировку и панорамное остекление. Собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования – основные преимущества жилого комплекса. 

Жилой комплекс комфорт-класса «Английская миля» расположен в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В жилом комплексе будет построено порядка 220 000 кв. м недвижимости, на первых этажах домов разместятся магазины, кафе, студии красоты, салоны цветов и другие предприятия сервиса и услуг. 

Ligovsky City – это жилье бизнес-класса в историческом центре Санкт-Петербурга. Проектом предусмотрено создание комфортной городской среды, которая органично вписывается в существующую транспортную и социальную инфраструктуру. 

*Сроки акции: 05.11.2019г по 31.12.2019г. Количество квартир ограничено. Узнать больше о проектах, уточнить стоимость и забронировать квартиру можно по телефону: 8 (812) 603-43-43 или в офисах продаж.

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

 

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