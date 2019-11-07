«Голова, четыре лапы, записывайте!»: президент Туркменистана представил памятник алабаю. Чиновники записывали под диктовку

Президент Туркменистана рассказал чиновникам, каким должен быть памятник алабаю. Ролик на странице в Twitter 7 ноября выложил журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, указав, что сооружение будет пятнадцатиметровым.

«Голова, четыре лапы и обязательно хвост! Записывайте, записывайте!» – подписал в посте он.

На ролике видно, что Гурбангулы Бердымухамедов стоит перед плакатом с изображённым на нем памятником и поочередно показывает то на высокий постамент, то на огромного золотистого пса на нём. Десяток должностных лиц тщательно записывают указания в блокноты.





«Голова, четыре лапы и обязательно хвост! Записывайте, записывайте!»: Президент Туркмении лично проинструктировал чиновников, каким должен быть 15-метровый памятник алабаю pic.twitter.com/J3mzXfXbua — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 7, 2019

Проекты памятника алабаю президент Туркменистана отсматривал не один год: в 2017 году он обсуждал концепцию с мэрами городов и подчеркивал, что эта порода собак – «национальное достояние туркменского народа». Гурбангулы Бердымухамедов известен своей любовью к алабаям: одного щенка он подарил Владимиру Путину, другого вручил Дмитрию Медведеву. В конце сентября в Ашхабаде прошла официальная презентация книги лидера Туркменистана под названием «Туркменский алабай», где, помимо фактов о достоинствах породы, изложены «данные археологических изысканий и этнографические сведения, а также примеры интерпретации образа алабая в фольклоре». Бердымухамедов прочитал тематические стихи, их переложили на песню, которую исполнил военный хор.

Помимо алабаев, которых считают одной из старейших пород собак в мире, национальным достоянием Туркмении признаны кони ахалтекинской породы. Вывоз чистокровных животных без специального разрешения за границу запрещён.