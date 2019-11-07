«Считает себя пожизненно назначенным князьком». Главврача уволили за умывание пациентки половой тряпкой

Главврач Миасской городской больницы №2 Денис Маханьков уволен после проверки Минздрава. Как пишет 7 ноября «Интерфакс», об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Проверку министерство начало после публикации в Интернете видеозаписи, на которой санитарка макает тряпку в таз с грязной водой и умывает ей голую женщину, которая сидит на кровати. В пресс-службе больницы позже пояснили, что у пациентки расстройство личности, она себя не контролирует. В общую палату женщина попала из-за того, что свободных одноместных не было.

«Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие случаи, как в Миассе», – заявила Гехт.

Вице-губернатор добавила, что проверка Минздрава также выявила «нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии». Устранять нарушения будет новый и.о. главврача.



