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07.11.2019 11:22
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В Петербурге фирмы-однодневки создавали муляжи товаров, чтобы возместить НДС

1400 томов уголовного дела рассмотрит Куйбышевский суд Петербурга, куда поступили материалы о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. Фигуранты старались, чтобы заработать более 300 млн рублей. Пытаясь создать видимость бурной деятельности, они даже не поленились придумать муляжи товаров. 

О завершении расследования, которое длилось целых 6 лет, сообщает 7 ноября горпрокуратура. На скамье подсудимых окажутся четверо местных жителей, обвиняемых в 56 преступлениях — мошенничестве с НДС и легализации преступного дохода. 

Действовала группа как минимум с мая 2011 года по 2014-й. В преступной структуре были более 25 фирм-однодневок, которые якобы вели бурную деятельность и имели право на возмещение из бюджета суммы налога на добавленную стоимость. К проверкам налоговой готовились заранее и хорошо: номинальные руководители фирм знали, как разговаривать с инспекторами и правильно отвечать на вопросы. Но главное даже не это: 

«При проведении выездных проверок обвиняемые создавали муляжи, показывая тем самым остаток нереализованных товаров на складах», – отмечает пресс-служба. 


Если в возмещении суммы налога им отказывали, злоумышленники даже подавали жалобы в вышестоящий налоговый орган и арбитражный суд, вплоть до кассационной инстанции.

В материалах дела говорится о намерении похитить из бюджета свыше 7,7 млрд рублей, но в реальности из казны похищены «только» 308 млн рублей.

 

 

 

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