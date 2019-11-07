Покупка краденых персональных данных может стать административным правонарушением. Инициатива принадлежит Роскомнадзору

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций хочет сделать наказуемым не только распространение украденных персональных данных, но и их приобретение.

«Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее их использование»,- цитирует 7 ноября заявление главы ведомства Александра Жарова «Интерфакс».

Также руководитель Роскомнадзора рассказал, что сейчас 400 тысяч компаний хранят свои данные на территории России. В комментарии ТАСС он отметил https://tass.ru/ekonomika/7087510 , что «цифры ощутимы».

Справка:

Ранее сообщалось, возможно, о самой масштабной утечке данных в истории российского банковского сектора. В предлагаемой на черном рынке базе данных якобы были номера кредитных карт, ФИО, даты рождения, номера телефонов и другая важная информация 60 млн клиентов Сбербанка. Журналисты, которые запросили у продавца данные о себе, подтвердили их подлинность. В Сбербанке отчитались об оперативном задержании подозреваемого в краже данных — 28-летнего менеджера среднего звена. Потом в Сети стали предлагать базу клиентов Альфа-банка. В самом учреждении уверяли, что утечка коснулась данных 15 клиентов.



