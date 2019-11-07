Непроданным хлебом накормят животных. «Пятёрочка» начала отправлять на переработку продукты после публикаций «Фонтанки»

Сеть «Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group) начала отправлять нераспроданные продукты для переработки в корма животным.

Как сообщил ретейлер 7 ноября, проект запущен в сентябре, в нем участвуют 400 магазинов в Петербурге и Ленинградской области.

До конца ноября их количество увеличится на 165 объектов.

За первые недели с момента запуска проекта на переработку было отдано более 130 тонн продукции, утратившей товарный вид и форму до истечения срока годности. На корм животным отдают фрукты, овощи, мучные изделия, а также бакалею.





К апрелю 2020 года такой подход будет использоваться во всех магазинах сети. Это позволит в два раза уменьшить количество отходов.

Ранее «Фонтанка» не раз «ловила» «Пятёрочку» на выбрасывании нераспроданных продуктов. Чаще всего ретейлер избавлялся с помощью ближайших к магазину мусорных контейнеров от хлеба.

Отметим, что в России вступил в силу запрет возвращать поставщикам нераспроданные продукты.