Новое здание Театра Европы обещают достроить за два с половиной года, реконструировать Консерваторию – за три

Новая сцена Театра Европы должна быть сдана к 2022 году, отреставрированное историческое здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова – в 2023. О таких планах 6 ноября заявило Министерство культуры РФ.

Проектно-сметная документация здания Академического Малого драматического театра –Театра Европы на Звенигородской улице была разработана еще в 2014 году. Стоимость строительства второй сцены общей площадью 23,5 тысячи кв. метров оценили в 4,3 млрд рублей, за первые пять лет из федеральной казны было выделено почти 1,5 млрд. Однако генеральный подрядчик – ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» – столкнулся с проблемами: по ряду работ потребовалась корректировка рабочей документации, а часть закупаемого технологического оборудования, предусмотренного проектом, была снята с производства.

Подготовленный ведомством проект предусматривает выделение бюджетных инвестиций, в сумме за 2019-2022 годы планируется освоить 3,2 млрд рублей. В следующем году строители должны провести полный комплекс пусконаладочных работ по инженерным системам и технологическому оборудованию, а к концу 2021 года – завершить строительство объекта и подготовить его к комиссионной проверке. В I квартале 2022 года планируется получение разрешения на ввод в эксплуатацию и сдача помещений театру.

«Необходимо отметить, что объект реализуется по индивидуальному проекту со сложными конструктивными элементами, объемно-планировочными решениями, большим объемом технологического театрального оборудования, подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию потребует длительного срока», – поясняет заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин.





Также с 2014 года ведется реконструкция Консерватории стоимостью 4,8 млрд рублей, из которых более 2,2 млрд уже освоено.



«В настоящее время ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» проведена новая конкурсная процедура по действующей проектной документации, на которую получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», заключен государственный контракт, возобновлены работы на объекте», – констатирует Сергей Обрывалин. В 2022 году планируется завершить работы, а в 2023 – получить акт о вводе объекта в эксплуатацию и передать помещения образовательному учреждению.







Напомним, что изначально все работы по реставрации исторического здания на Театральной площади должны были завершиться еще в 2017 году. В Консерватории планировалось перекрыть стеклянным куполом внутренний двор, отреставрировать встроенную церковь и концертные залы, а также построить библиотечный комплекс.

По версии ФСБ, при строительстве новой сцены Театра Европы было похищено 250 млн рублей.