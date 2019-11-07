300 таблеток импортных, 2 кг травы заморской, порошок латиноамериканский: в Выборгском районе опустошили квартиру интернет-закладчика

Уголовный розыск Выборгского района посетил место жительства безработного Димы. Там из всех щелей у него торчали наркотики. Задержанный не стал отрицать, за сколько миллионов он взял на реализацию последнюю партию.

По информации «Фонтанки», ранним утром 7 ноября оперативники навестили подозреваемого в сбыте наркотиков через известный своими запрещенными товарами интернет-сайт. В результате в квартире на улице Хошимина в протокол изъятия полицейские внесли записи о различных видах наркотиков: около 2 килограммов растительного происхождения, под 200 граммов белого порошка из Южной Америки, 300 таблеток синтетического наркотика да кое-что по мелочам.





По данным «Фонтанки», по возбужденному уголовному делу о сбыте наркотиков задержан 32-летний петербуржец Дмитрий. Официально работать ему не довелось, так как, по версии следствия, он целыми днями расфасовывал наркотики, закладывал их в нужные места, фотографировал точку и отправлял клиентам снимки через мессенджеры.

«Фонтанке» известно: на допросе он дал показания, что все отобранное полицейскими он недавно приобрел за 3 миллиона рублей.