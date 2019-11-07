Почти половина россиян выступают за смертную казнь

Треть граждан России хотят возвращения смертной казни в российское законодательство, а еще 16% требуют расширения ее применения. Такие данные следуют из опроса «Левада-центра».

Процент россиян, желающих снять мораторий на действовавшую ранее высшую меру наказания, в 2019-м оказался выше, чем в предыдущие два года. Однако это все равно меньше показателей начала 2000-х, когда таких людей насчитывалось 49%. Чаще всего так отвечали респонденты старше 55 лет. Кроме того, 16% высказались за расширение применения смертной казни.

При этом число противников снятия моратория в этом году оказалось на пике в 19%. Последний раз такой результат был зафиксирован 12 лет назад. Противников больше всего насчитали в возрастной группе от 18 до 24, а также среди тех, кто имеет высшее образование.

Высшую меру наказания россияне хотели бы применять за изнасилование несовершеннолетних (72%), серийные убийства (64%), умышленное лишение жизни (45%) и терроризм (44%).





В начале ноября подобный опрос провел и фонд «Общественное мнение». Согласно их данным, 69% граждан России полагают, что некоторые преступления заслуживают смертной казни.

Напомним, что АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.