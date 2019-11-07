Почти половина россиян выступают за смертную казнь
Треть граждан России хотят возвращения смертной казни в российское законодательство, а еще 16% требуют расширения ее применения. Такие данные следуют из опроса «Левада-центра».
Процент россиян, желающих снять мораторий на действовавшую ранее высшую меру наказания, в 2019-м оказался выше, чем в предыдущие два года. Однако это все равно меньше показателей начала 2000-х, когда таких людей насчитывалось 49%. Чаще всего так отвечали респонденты старше 55 лет. Кроме того, 16% высказались за расширение применения смертной казни.
При этом число противников снятия моратория в этом году оказалось на пике в 19%. Последний раз такой результат был зафиксирован 12 лет назад. Противников больше всего насчитали в возрастной группе от 18 до 24, а также среди тех, кто имеет высшее образование.
Высшую меру наказания россияне хотели бы применять за изнасилование несовершеннолетних (72%), серийные убийства (64%), умышленное лишение жизни (45%) и терроризм (44%).
В начале ноября подобный опрос провел и фонд «Общественное мнение». Согласно их данным, 69% граждан России полагают, что некоторые преступления заслуживают смертной казни.
Напомним, что АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.
Справка:
Споры об отмене моратория в публичном поле снова зазвучали после убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове. В ее поисках принимали участие две тысячи человек, как полиция, так и волонтеры, в том числе из других городов. После задержания обвиняемого, 35-летнего Михаила Туватина, позднее признавшегося в содеянном, горожане потребовали выдать им его на самосуд, а также заговорили о необходимости возвращения смертной казни. Толпу, собравшуюся возле отдела полиции, разгоняли спецсредствами.
За возвращение смертной казни в России после трагедии в Саратове выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, в Интернете начали собирать подписи под соответствующей петицией. За снятие моратория также высказался спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.