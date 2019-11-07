«Росатом» хочет превзойти Google. Госкорпорация разработает квантовый компьютер за 24 миллиарда

Госкорпорация «Росатом» приступила к разработке собственного квантового компьютера. Об этом 7 ноября пишут «Ведомости».

По данным издания, к 2024 году в России должны создать четыре типа квантовых компьютеров — размером от 50 до 100 кубитов. До сих пор отечественным ученым удавалось сконструировать системы только из двух кубитов. Как заявил «Ведомостям» Руслан Юнусов, который возглавит проектный офис проекта в «Росатоме», «такие квантовые компьютеры обеспечат квантовое превосходство – по примеру Google, – а также начнут решать первые пилотные проекты для индустрии».

Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей, из них 13,3 млрд — бюджетные средства. Остальное должны предоставить частные инвесторы. Юнусов также отметил, что некоторые комплектующие для компьютеров будут покупать за границей — например, лазеры или измерительную технику, – а сами квантовые процессоры будут производиться в России с нуля.



