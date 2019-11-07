Мужчина, мчавший по «зебре» со всех ног, попал под машину в Горелово. Кто не прав, показывает камера

Серьёзное ДТП с пешеходом в Горелово, на Красносельском шоссе, 40, ночью 7 ноября попало на видео.

Как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», в начале первого ночи на регулируемом пешеходном переходе около автобусной остановки женщина на «Сузуки» пересекла «зебру» на красный сигнал светофора. Мужчина на зелёный бежал со всех ног. Сбив человека, машина остановилась только через несколько десятков метров.

Пешеход, по данным паблика, был прооперирован и находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» также пишут, что молодого человека госпитализировали в тяжёлом состоянии.





Все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.