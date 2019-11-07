Грете Тунберг не зря испортили детство. Издатели толкового словаря назвали «климатическую забастовку» словом 2019 года

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 года «climate strike» («климатическая забастовка»). Об этом 7 ноября пишет «Медуза».

Само словосочетание было зарегистрировано издательством в ноябре 2015 года, когда в Париже проходила конференция ООН по изменению климата.

Но в 2019 его использование выросло в 100 раз из-за шведской школьницы Греты Тунберг, которая устраивала «климатическую забастовку» около здания парламента в Стокгольме.

Помимо «climate strike», на слово года претендовали «influencer», «deepfake» и «rewilding».



