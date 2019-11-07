Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +0
$ 63.59р
70.43р
12:35 07.11.2019
Расширенный поиск

Общество
07.11.2019 10:19
Печать

Грете Тунберг не зря испортили детство. Издатели толкового словаря назвали «климатическую забастовку» словом 2019 года

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 года «climate strike» («климатическая забастовка»). Об этом 7 ноября пишет «Медуза».

Само словосочетание было зарегистрировано издательством в ноябре 2015 года, когда в Париже проходила конференция ООН по изменению климата.

Но в 2019 его использование выросло в 100 раз из-за шведской школьницы Греты Тунберг, которая устраивала «климатическую забастовку» около здания парламента в Стокгольме.

Помимо «climate strike», на слово года претендовали «influencer», «deepfake» и «rewilding».


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      07.11.2019 11:41

      Setl Group построил западный участок Плесецкой улицы

      Setl Group завершил строительство Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до перекрестка с Верхне-Каменской улицей возле 6-й очереди ЖК «Чистое небо». Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств холдинга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      07.11.2019 11:32

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в октябре 2019 года.
      Glorax Development
      07.11.2019 11:12

      Сезонные скидки до 20% в проектах Glorax Development

      До конца декабря в четырех жилых комплексах компании Glorax Development действует уникальное предложение – скидки до 20% на определенный пул квартир.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      06.11.2019 12:58

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. В обновленной версии приложения появились актуальные функции, которые сделают жизнь клиентов проще и комфортнее.
      06.11.2019 12:52

      6 ноября - презентация ежегодного Рейтинга «Лидеры финского бизнеса - 2019»

      6 ноября в Доме Финляндии «Фонтанка» подведет итоги исследования «Самые влиятельные финские компании – 2019». В ходе презентации будет представлен обновленный список 30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке и представлены актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и т.д.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      06.11.2019 12:45

      Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 8,4% годовых

      «ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании от 8,4% годовых.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.11.2019 11:43

      Длинная рассрочка на квартиры в ЖК «Новый Лесснер»

      Застройщик «Отделстрой» предлагает длительную рассрочку на квартиры бизнес-класса в ЖК «Новый Лесснер».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.11.2019 18:00

      На Царскосельских холмах тепло и сухо

      В Пушкинском районе завершается строительство сразу двух жилых комплексов – ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Они возводятся в рамках комплексного освоения территории на Царскосельских холмах.
      предоставлено компанией ARKAN
      05.11.2019 17:19

      Команда ARKAN подвела итоги октября 2019 года

      По данным мониторингового центра ARKAN в октябре было совершено 28 попыток угона. Из них 54% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
      «Аквилон Инвест»
      05.11.2019 15:53

      Московский проект «Аквилон Инвест» вышел в финал премии Urban Awards

      Жилой комплекс «АквилонPARK», который строится в поселке Коммунарка Новомосковского АО, вошел в шорт-лист московской премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс Новой Москвы». Всего в этом году на премию в разных номинациях было заявлено порядка 100 проектов.
      ПАО МКБ
      05.11.2019 14:56

      МКБ открыл региональный сервисный центр в Смоленске

      В Смоленске начал свою работу региональный сервисный центр Московского кредитного банка (МКБ).
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      05.11.2019 13:05

      Жилой комплекс «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

      Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино», который возводится компанией «Строительный трест» во Фрунзенском районе Петербурга, аккредитован АО «Россельхозбанк».