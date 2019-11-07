Перелом лодыжки полицейского водителем «Сирокко» на юго-западе Петербурга сочли опасным насилием

После того как петербуржец Евгений Сапенко прокатил на капоте отцовской машины сотрудника патрульно-постовой службы, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Водитель предположительно был под наркотиками.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, у пострадавшего полицейского сломана лодыжка. К утру 7 ноября возбуждено уголовное дело по 2-й части 318 статьи Уголовного кодекса – применение насилия, опасного для жизни представителя власти. Полицейский в больнице в удовлетворительном состоянии, Сапенко – в отделе полиции дожидается меры пресечения. За руль он сел, по предварительной информации, под действием наркотиков.

Сотрудники ППС заметили неадекватного мужчину посреди перекрестка Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова вечером 6 ноября. На просьбу предъявить документы он не отреагировал и уехал, догнали его полицейские на улице Адмирала Трибуца. «Сирокко» замер ненадолго и сбил сотрудника. Позже машину нашли пустой на улице Пионерстроя, Сапенко задержали неподалеку.

Петербуржца не раз задерживали в состоянии наркотического опьянения, в том числе после автомобильных аварий. Его должны были лечить и лишить прав насовсем, но прокурор не пришел в суд. Машина принадлежит отцу Сапенко. Его история с сыном не удивила.



