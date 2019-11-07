Красная ветка петербургского метро едет в нормальном режиме. Причина коллапса осталась тайной

ГУП «Петербургский метрополитен» к 10 утра 7 ноября справился с нормализацией движения на первой линии.

Как сообщает официальный телеграм-канал подземки, станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в обычном режиме: «Интервал движения на Линии 1 восстанавливается».

Однако повод для увеличенных интервалов, которые привели к ограничению на вход на трех станциях линии – «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Академическая», в метро так и не раскрыли, сославшись на «технические причины».

Напомним, что первые сообщения о неполадках в работе метро «Фонтанке» стали поступать от читателей с 7:35.



