Начинающая водитель в Башкирии, увидев ребёнка, перепутала тормоз и газ. Девочка не успела отойти от бассейна

Восьмиклассница попала под машину в башкирском городе Дюртюли. ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.

Как пишет 7 ноября UfacityNews, ДТП случилось накануне вечером на пешеходном переходе перед спортивным комплексом, откуда школьница вышла после занятий плаванием.

На записи видно, как девочка выходит из здания, держа в руках телефон. Перед «зеброй» она убрала мобильник в карман и посмотрела налево, после чего шагнула на проезжую часть. Сделав несколько шагов, она попала под машину. По словам очевидцев, за рулём находилась молодая женщина, недавно получившая права. Она была трезва, но заметив на дороге ребёнка, занервничала и, предположительно, перепутала педали газа и тормоза.





Несмотря на то, что удар был довольно сильный, у девочки только ушибы и ссадины. После осмотра медики отпустили её домой. Родственники сообщают, что у неё болят рука, нога и голова.