No more chats. В WhatsApp больше нельзя собрать всех друзей в один чат без их согласия

Настройки конфиденциальности для групп в мессенджере WhatsApp обновились. Об этом сообщается в блоге компании.

«Пользователи не раз обращались к нам с просьбой предоставить им больше контроля над общением в группах. Сегодня мы вводим новую настройку конфиденциальности и обновляем систему приглашения в группы, чтобы вы самостоятельно принимали решение о том, кто может добавлять вас в группы», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы активировать функцию, пользователю нужно в настройках мессенджера перейти в раздел «Приватность/Конфиденциальность», а потом в «Группы». В этом подразделе можно выбрать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.

«В случае если ваши настройки не позволяют добавлять вас в группы, админ, желающий добавить вас в группу, должен будет отправить вам личное приглашение в индивидуальном чате. Таким образом, у вас будет выбор, вступать в эту группу или нет. У вас будет три дня на то, чтобы присоединиться к группе, после чего приглашение перестанет действовать», – уточняют в WhatsApp.



