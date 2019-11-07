По Обводному текут радужные пятна, в них плещутся утки. Экологи поехали чистить канал

Разлив нефтепродуктов могли наблюдать жители Петербурга утром 7 ноября на поверхности Обводного канала. Начало пятна горожане видели у Балтийского вокзала, экологов позвали ближе к гавани.

Фото радужного канала «Фонтанке» прислали читатели, по их словам, пятно течет от метро «Балтийская» вдоль зданий «Красного треугольника». Как уточнили в пресс-службе комитета по природопользованию, чистить реку выехали экологи из подведомственного предприятия «Пиларн», вызов был зафиксирован в районе пересечения канала с рекой Екатерингофкой. Происхождение пленки пока не ясно.





По словам очевидцев, среди пятен плавают утки.