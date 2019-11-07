Технологии
На замену украинскому «Зениту» Роскосмос рисует российский «Союз-5»
Эскизный проект космического ракетного комплекса «Союз-5», призванного заменить производимый на Украине «Зенит», будет готов в конце 2020 года, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Это на год позже, чем планировалось.
Как сообщает 7 ноября РИА Новости, Роскосмос заключил госконтракт на 61,2 млрд с РКК «Энергия» о создании «Союза-5» в июле 2018 года. Изначально сдачу эскизного проекта назначили на 30 октября 2019-го. Теперь его передвинули на год позже.
Первый пуск с Байконура по-прежнему запланирован на 2023 год.
Справка:
Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») взамен производимой на Украине ракеты «Зенит» началась в 2016-м. На первой ступени планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от «Зенита», на второй — два РД-0124МС — преобразованные варианты от третьей ступени «Союза-2.1б», которые заменят украинские РД-120.
В 1985-2017 годах было осуществлено 84 пуска ракет «Зенит», 36 из них — с плавучей платформы «Морской старт». Сейчас производство ракеты свернуто.