На замену украинскому «Зениту» Роскосмос рисует российский «Союз-5»

Эскизный проект космического ракетного комплекса «Союз-5», призванного заменить производимый на Украине «Зенит», будет готов в конце 2020 года, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Это на год позже, чем планировалось.

Как сообщает 7 ноября РИА Новости, Роскосмос заключил госконтракт на 61,2 млрд с РКК «Энергия» о создании «Союза-5» в июле 2018 года. Изначально сдачу эскизного проекта назначили на 30 октября 2019-го. Теперь его передвинули на год позже.

Первый пуск с Байконура по-прежнему запланирован на 2023 год.



