Петербурженка перепутала мошенников с террористами. За это ей грозит уголовное дело

Жительница Красносельского района Петербурга приняла предупреждающий звонок от «Петроэлектросбыта» за угрозу взрыва. Теперь ей самой грозит уголовная ответственность.

Курьезное происшествие произошло днем 6 ноября. По телефону «112» позвонила 63-летняя жительница дома №34, корпус 1, по улице Пограничника Гарькавого и заявила: только что на ее мобильный позвонил робот и женским голосом предупредил о бомбе в почтовых ящиках. К проверке подключили ФСБ. Установили: в указанный промежуток времени на абонентский номер пенсионерки звонили только из «Петроэлектросбыта». Там предоставили текст сообщения, переданный женщине. «Петроэлектросбыт» предупреждает! В вашем доме замечены мошенники. Они вручают или оставляют в почтовых ящиках уведомления о необходимости замены счетчиков. Пожалуйста, будьте бдительны!».

Тем не менее парадные, а их в многоэтажке пять, осмотрели. Для этого привлекли семь сотрудников полиции, включая кинолога и сотрудников Центра «Э».

Для смелой на интерпретации петербурженки все, очевидно, закончится уголовным делом.



