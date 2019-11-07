Подрыв автомобиля в Киеве попал на видео. Есть погибший, ранен директор фармацевтической фирмы

В результате подрыва автомобиля Mercedes на Брест-Литовском шоссе (Житомирской трассе) в Киеве вечером 6 ноября погиб водитель и были ранены два его пассажира, сообщает пресс-служба киевской полиции в Facebook. По другим данным, пострадавших трое. Механические повреждения получил соседний автомобиль.

Подрывник неизвестен. По предварительной версии, к этому причастен мотоциклист, скрывшийся с места происшествия.

По данным издания «Страна.ua», мужчина на чёрном мотоцикле BMW бросил взрывное устройство на крышу «Мерседеса». В городе и области введен план-перехват «Сирена».





Автомобиль принадлежал директору фармацевтической компании 57-летнему Игорю Сало, пишет 7 ноября «Страна.ua», а по другим данным – 34-летней киевлянке. Игорь Сало, по сведениям издания, получил ранения, как и его водитель. Погиб охранник.

Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор ехавшего по трассе автомобилиста. Ему предшествовал сильный хлопок, затем вспыхнувший огненным шаром «Мерседес» затянуло облаком дыма.