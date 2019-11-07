«Духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой». Патриарх Кирилл снова взялся менять школьное образование

Патриарх Кирилл при поддержке министра образования Ольги Васильевой выступил с предложением ввести к школе курс воспитания молодежи в духе любви к русской культуре. Эксперты напоминают: в школьной программе уже есть общий курс — «Мировая художественная культура».

Заявление патриарх сделал накануне на съезде Общества русской словесности, сообщает 7 ноября «Коммерсант». Год назад он же призывал увеличить объем преподавания в школах основ религиозных культур и светской этики, после чего Министерство просвещения создало рабочую группу для «расширения и углубления» школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

«Очень важно, что такая инициатива прозвучала из уст патриарха — духовного лидера нашей страны»,— отметила замминистра культуры Ольга Ярилова, пообещав, что ведомство готово содействовать Обществу русской словесности «в этой важной миссии».







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Ольга Васильева в свою очередь заявила, что в школах и вузах необходимо преподавать курс русской культуры, который должен быть «единым и системным» и должен формировать у каждого живущего в России «важнейший духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой». Она же уверена – идея введения курса давно «витает в воздухе».





«В школьной программе уже есть общий курс "Мировая художественная культура". Половина этого предмета посвящена изучению русской культуры»,— напомнил изданию сопредседатель совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По его словам, если вводить новый предмет, то для соблюдения СанПиНов что-то нужно будет убирать из расписания: «Думаю, эта инициатива не пойдет дальше простого обсуждения».