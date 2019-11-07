Спустя год Центр «Э» вместе с ФСБ пришел за стрелявшим по антифашистам в клубе «Цоколь»

Участник группировки «Линкольн-88», который был объявлен в федеральный розыск, спустя год после нападения на антифашистов в клубе «Цоколь» нашелся в Петербурге на проспекте Науки. Его задержали неподалеку от дома, где он живет и прописан.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 22-летний Артем Власов к утру 7 ноября задержан как подозреваемый в хулиганстве. К нему домой на проспект Науки, неподалеку от которого его и поймали накануне утром, пришли сотрудники Центра «Э» и службы по борьбе с терроризмом ФСБ. Нашли флаги с нацистской символикой, флаг группировки Firstline Nevograd, газовый пистолет и книгу про антисемитизм.

Власову вменяют эпизод с нападением на группу молодых людей в клубе «Цоколь» в сентябре 2018 года. Как ранее писала «Фонтанка», после того как группа молодых людей под руководством создателя группировки «Линкольн-88» Андрея Линка распылила в заведении перцовый газ и прокричала различные оскорбления, были задержаны семь человек, включая самого лидера. Дело в их отношении по статье о хулиганстве рассматривается в суде. Власова же подозревают в том, что он произвел не менее шести выстрелов и распылил газ.

В конце августа Власову выбрали меру пресечения в виде ареста за умышленное уничтожение имущества, но, судя по всему, в изоляторе он пока не провел ни дня.



