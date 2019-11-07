Серию взломов банкоматов раскрыли в Петербурге. Повелитель сейфовых замков полиции знаком

В Петербурге раскрыта серия взломов банкоматов. Ее почти спустя год после задержания предъявили томящемуся в Крестах предполагаемому потрошителю терминалов Росбанка. На сей раз в списке пострадавших тоже Росбанк, но не только.

В декабре 2018 года «Фонтанка» сообщала о задержании 27-летнего жителя Купчино, который, по версии следствия, опустошил три банкомата Росбанка на 10 млн рублей. Мужчина тогда же был арестован и отправлен в Кресты.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к 7 ноября 2019-го Артему Рябоволу припомнили еще четыре эпизода, относящихся к марту-декабрю прошлого года. Так, ему предъявили выпотрошенный банкомат все того же Росбанка, на площади Конституции, 7 (оттуда похитили 2,5 млн рублей). Также зачли три неудачные попытки: из терминала на проспекте Просвещения, 80, корпус 2, чуть не унесли 4,6 млн ЮниКредит банка; из аппарата на Выборгском шоссе, 19, – 3,9 млн Росбанка и на улице Седова, 11А, 3,3 млн того же кредитного учреждения.

Действовал злоумышленник по одной и той же схеме: подбирал ключи и коды к замку сейфового отделения.



