На Дачном после ремонта теплосети зияет дыра в асфальте. Горожане жалуются на холодные батареи

Жители Кировского района Петербурга спали под звуки работающей после прорыва на теплосети техники. Утром они обнаружили холодные батареи и раскуроченный асфальт.

Фотографии процесса ремонта в редакцию «Фонтанки» прислали читатели утром 7 ноября. По их словам, в зону аварии попал квартал, ограниченный проспектами Ветеранов, Дачным, Стачек и улицей Лени Голикова.

Сколько домов оказались в зоне прорыва, в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сказать не смогли, но заверили, что трубу возле 6 корпуса 5 дома по Дачному проспекту уже залатали и залили в нее кипяток. Горожане же утверждают, что батареи еще холодные. Ремонт, судя по фото, еще не закончен – на месте работает трактор и другая техника. Местные жители утверждают, что сотрудники компании откачивают из ямы воду.



