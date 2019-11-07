В новогодние каникулы РЖД запускает дополнительные поезда до Хельсинки

Конечными станциями будут Москва и столица Финляндии. Но в Петербурге предусмотрела остановка.

Как сообщает пресс-служба железнодорожного монополиста, дополнительный поезд № 205/206 начнет курсировать с 27 декабря и до 7 января «пропустит» только 31 декабря.

На маршруте предусмотрены промежуточные остановки, среди которых Петербурга, а также Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Выборг, Вайниккала, Коувола, Лахти, Тиккурила, Пасила.

«Поезд сформирован из купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, а также специально оборудованными местами для пассажиров с ограниченными возможностями», – говорится в официальном сообщении РЖД.

Продажа билетов на дополнительный поезд до Хельсинки уже открыта. В компании утверждают, что при заблаговременной покупке билета пассажиров ожидают скидки от 20 до 44 %.



